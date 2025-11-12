İddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Aynadaki Yabancı" dizisi, düşük reytingler nedeniyle planlanandan erken final yapıyor. Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun başrolünde yer aldığı yapım, yakında ekranlara veda edecek. Aynadaki Yabancı final mi yapıyor, Aynadaki Yabancı bitiyor mu?

AYNADAKİ YABANCI FİNAL Mİ YAPIYOR

Kulislerde yapımın 12. bölüme kadar sürdürülmesinin planlandığı, ancak son bölümün beklentilerin oldukça altında reyting alması nedeniyle bu kararın öne çekildiği konuşuluyor. 8 Kasım Cumartesi günü açıklanan reyting sonuçlarına göre "Aynadaki Yabancı" ilk 10'a giremeyince yapım şirketi, daha fazla maddi zarar yaşanmaması adına diziyi erken bitirme kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta 6. bölümüyle ekranlarda yer alan dizi, izleyici ilgisinin düşmesiyle birlikte yayın hayatını sonlandırıyor. Böylece bu sezon final yapan diziler arasına "Aşk ve Gözyaşı" ile "Ben Onun Annesiyim" de katılmış oldu. Toplamda üç yapımın kısa sürede final kararı alması, sektörde artan maliyetlerin yapımcılar üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. ATV'nin iki dizisi ve NOW'un bir yapımı, bu sezon beklenenden erken şekilde ekran macerasını tamamlamış oldu.