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Aykut Enişte filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aykut Enişte filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aykut Enişte filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aykut Enişte konusu, özeti ve Aykut Enişte oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aykut Enişte filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aykut Enişte filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte filmini izleyecek olanların merak ettiği Aykut Enişte konusu nedir, Aykut Enişte oyuncuları kimler ve Aykut Enişte özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

Filmin çekimleri Atatürk Havalimanı, Selimiye Kışlası gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

Ecrin Moğultay - Sude

Güven Hokna - Muhteşem

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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