Üye Girişi
Haberler

Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi!

Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aramızda Kalmasın programının konuğu Aydilge oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Aydilge kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kimdir? Aydilge kaç yaşında, nereli?

Aydilge, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Aydilge kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kimdir? Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kimdir? Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AYDİLGE KİMDİR?

Aydilge Sarp, 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı. 1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu. Annesi şair, babası doktor olan Aydilge, anne tarafından Çerkes kökenlidir. Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi'ni hem bölüm, hem de tüm üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. "İletişim Uzmanı" unvanını aldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Televizyon Aydilge Magazin Müzik Yaşam

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? 9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi! Atatürk heykeline saldıran kim? Atatürk heykeli olayı nerede oldu? Discord çöktü mü? 9 Ekim Discord neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.