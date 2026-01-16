Haberler

Ayder, uluslararası kongre merkezi olma yolunda

Ayder, uluslararası kongre merkezi olma yolunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu, kış şartlarına rağmen kar altında gerçekleştirildi. Forumun Genel Koordinatörü Arif Ekşi, sempozyumun Ocak'ta düzenlenmesinin Ayder'de kış aylarında da sempozyum ve forum gibi organizasyonların yapılabileceğini gösterdiğini belirtti. Ekşi, Ayder'in sadece yaz turizmiyle anılmaması ve kışın da turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için bu forumu düzenlediklerini söyledi.

Rize'de bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu, lapa lapa kar yağışına rağmen geniş katılımla gerçekleştirildi. Kar altında yapılan forum, Ayder Yaylası'nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı turizme açık olduğunu göstermeyi amaçladı.

"AYDER'DE KIŞ TURİZMİ DE MÜMKÜN"

Forumun Genel Koordinatörü Arif Ekşi, etkinliğin Ayder ve Rize turizminin çeşitlendirilmesi açısından önemli bir mesaj verdiğini belirterek, kış aylarında da sempozyum ve forum gibi organizasyonların yapılabileceğini ortaya koyduklarını söyledi. Ekşi, "Ayder'in sadece yaz turizmiyle anılmaması, kışın da turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için bu forumu özellikle ocak ayında düzenliyoruz. Bundan sonra da her yıl ocak ayında yapmayı planlıyoruz" dedi.

"MİSAFİRLERİMİZ ÇOK MEMNUN"

Katılımcıların Ayder'in kış atmosferinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Ekşi, "Ayder'in kışın da kartpostallık bir güzelliğe sahip olduğunu göstermek istedik ve bunu başardık. Misafirlerimiz burada olmaktan oldukça mutlu" diye konuştu.

SAĞLIK TEMASI SENEYE MASADA

Gelecek yılın forum temasına da değinen Ekşi, 2027'de düzenlenecek organizasyonda sağlık konusunun ele alınacağını açıkladı. Ekşi, "Sayın Bakanımızın öngörüsüyle sağlık teması seçildi. 3-4 gün sürecek kapsamlı bir etkinlik olarak projelendirilecek. Sağlık konusu tüm yönleriyle masaya yatırılacak" ifadelerini kullandı.

AYDER İÇİN KAYAK MERKEZİ HEDEFİ

Ayder Yaylası'nın uluslararası standartlarda bir kayak merkezine dönüşmesi yönünde çalışmalar olduğunu da dile getiren Ekşi, "Gönül ister ki Ayder, uluslararası normlarda bir kayak merkezi olsun. Valiliğimiz ve bakanlığımız bu konuda projelendirme yapıyor ancak bu uzun soluklu bir süreç" dedi.

ENERJİ, GÜVENLİK VE DİPLOMASİ MASAYA YATIRILDI

Bu yılki forum, "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" başlığıyla düzenlendi. Foruma; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez ile yerli ve yabancı basın mensupları katıldı.

Forumda enerji politikaları, bölgesel güvenlik ve diplomasi alanlarında önemli mesajlar verilirken, Ayder Yaylası'nın dört mevsim turizm hedefi de uluslararası platformda vurgulanmış oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Turizm
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

İngiltere'nin yayınladığı 16 ülke arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor