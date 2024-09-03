Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aybüke: Öğretmen Oldum Ben konusu, özeti ve Aybüke: Öğretmen Oldum Ben oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filminin detayları…
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AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un kaleme aldığı, 24 Kasım 2023 tarihinde vizyona giren dram türündeki TRT ve Bee Yapım'ın ortak yapımı Türk filmidir.
Film, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK saldırısında ölen öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikâyesini konu almaktadır.AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın
Engin Hepileri - Kaymakam
Cansel Elçin - Okul Müdürü
Murat Han - Matematik Öğretmeni
Turgay Tanülkü - Ragıp Baba
Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın
Caner Kurtaran - Sadık Yalçın
Aslıhan Kapanşahin - Dilan
Gizem Arıkan - Tuğçe
Ahmet Eren Yıldız
Aysima Zeynep Erişir - Şenay Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü
Buse Pehlivan
Doğukan Çevik
Ercüment Çırak
Gülşah Yavuz
Musab Doğan
Mustafa Keser
Necib Karakaya
Onur Yenidünya
Uluç Avcı
Zeliha Kendirci