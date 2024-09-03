Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi?

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AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un kaleme aldığı, 24 Kasım 2023 tarihinde vizyona giren dram türündeki TRT ve Bee Yapım'ın ortak yapımı Türk filmidir.

Film, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK saldırısında ölen öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikâyesini konu almaktadır.

Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın

Engin Hepileri - Kaymakam

Cansel Elçin - Okul Müdürü

Murat Han - Matematik Öğretmeni

Turgay Tanülkü - Ragıp Baba

Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın

Caner Kurtaran - Sadık Yalçın

Aslıhan Kapanşahin - Dilan

Gizem Arıkan - Tuğçe

Ahmet Eren Yıldız

Aysima Zeynep Erişir - Şenay Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü

Buse Pehlivan

Doğukan Çevik

Ercüment Çırak

Gülşah Yavuz

Musab Doğan

Mustafa Keser

Necib Karakaya

Onur Yenidünya

Uluç Avcı

Zeliha Kendirci