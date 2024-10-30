AYAK PAÇA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?

Ayak Paça çorbası tarifi ve Ayak Paça çorbası nasıl yapılır ve hangi yöreye ait olduğu merak ediliyor. MasterChef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda çeşitli çorbalar yapılıyor. MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

AYAK PAÇA ÇORBASI MALZEMELERİ

4 adet kuzu veya dana ayak (temizlenmiş)

2 yemek kaşığı un

6-8 su bardağı su (kemiklerin büyüklüğüne göre ayarlanabilir)

4-5 diş sarımsak

1 çay bardağı sirke veya limon suyu

Tuz

Karabiber

AYAK PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIYOR?

Ayakları Temizleyin: Ayakları iyice yıkayıp temizleyin. Dilerseniz bir miktar sirke veya limon suyu ile bekletip yeniden yıkayarak daha temiz hale getirebilirsiniz.

Ayakları Haşlayın: Büyük bir tencereye suyu koyup ayakları içine yerleştirin. Yüksek ateşte kaynamaya başlayınca suyun üzerinde oluşan köpükleri bir kepçe yardımıyla alıp temizleyin.

Uzun Süre Kaynatın: Ayakları orta ateşte, 2-3 saat kadar pişirin. Bu sürede kemikler yumuşayacak ve jel kıvamlı bir su elde edeceksiniz. Ayaklar iyice piştiğinde kemiklerin etrafındaki etler kendiliğinden ayrılmaya başlayacaktır.

Sarımsak ve Un İle Karışım Hazırlayın: Ayrı bir kasede 2 yemek kaşığı unu biraz su ile açın. Ayrı bir kapta ise dövülmüş sarımsakları ve sirkeyi karıştırın.

Çorbaya Ekleyin: Çorbanın suyundan birkaç kepçe alıp unlu karışıma yavaşça ekleyin, karıştırın. Ardından bu karışımı tencereye yavaş yavaş dökün, iyice karıştırarak çorbaya ekleyin.

Kıvamını Ayarlayın ve Baharat Ekleyin: Tuz ve karabiber ile tatlandırıp 10-15 dakika daha kaynatın. Çorbanın kıvamını su ile ayarlayabilirsiniz.

Servis: Çorbayı kâselere alıp kırmızı pul biber ve limon dilimleri ile sıcak servis yapabilirsiniz.