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Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı?

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Gülse Birsel'in yazıp oynadığı, kadrosunda Gazanfer Özcan, Engin Günaydın, Ata Demirer, Hümeyra, Binnur Kaya ile Hasibe Eren gibi birçok ismin yer aldığı Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı?

AVRUPA YAKASI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kısa sürede gündem olan iddiaya Gülse Birsel'den cevap gecikmedi. X hesabından yaptığı paylaşımda söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

GÜLSE BİRSEL AÇIKLAMA YAPTI MI?

Gürse Birsel X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" dedi.

Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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