Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

İsveç, lüks tatil anlayışını değiştirecek yeni bir kampanya başlattı. Belirlenecek 5 şanslı kişiye bir yıl boyunca ücretsiz ada tahsis edilecek.

MİLYARDAER DEĞİLSEN ADADA KALABİLİRSİN

Projenin en dikkat çekici şartı ise başvuru sahiplerinin milyarder olmaması. Yetkililer, bu adımla gerçek lüksün para değil; doğa, sessizlik ve huzur olduğunu vurgulamayı hedefliyor.

Seçilecek talihliler, bir yıl boyunca modern dünyanın stresinden uzakta, doğayla iç içe bir yaşam sürme imkânı bulacak. Katılımcılardan sadece doğaya saygılı olmaları ve bu izole deneyimin tadını çıkarmaları bekleniyor.

Başvuruların ardından yapılacak değerlendirmeyle, dijital dünyadan uzaklaşıp kendi başına kalmaya en çok ihtiyaç duyan isimler belirlenecek.

