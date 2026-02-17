Haberler

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
Güncelleme:
İsveç, 5 kişiye 1 yıl boyunca kendilerine tahsis edilecek özel bir ada vereceklerini açıkladı. Yarışmaya katılmak için tek kuralın milyarder olmamak olduğu belirtildi.

  • İsveç, 5 kişiye bir yıl boyunca ücretsiz ada tahsis edecek.
  • Başvuru sahiplerinin milyarder olmaması şartı bulunuyor.
  • Seçilecek kişiler doğaya saygılı olmalı ve izole deneyimin tadını çıkarmalı.

İsveç, lüks tatil anlayışını değiştirecek yeni bir kampanya başlattı. Belirlenecek 5 şanslı kişiye bir yıl boyunca ücretsiz ada tahsis edilecek.

MİLYARDAER DEĞİLSEN ADADA KALABİLİRSİN

Projenin en dikkat çekici şartı ise başvuru sahiplerinin milyarder olmaması. Yetkililer, bu adımla gerçek lüksün para değil; doğa, sessizlik ve huzur olduğunu vurgulamayı hedefliyor.

Seçilecek talihliler, bir yıl boyunca modern dünyanın stresinden uzakta, doğayla iç içe bir yaşam sürme imkânı bulacak. Katılımcılardan sadece doğaya saygılı olmaları ve bu izole deneyimin tadını çıkarmaları bekleniyor.

Başvuruların ardından yapılacak değerlendirmeyle, dijital dünyadan uzaklaşıp kendi başına kalmaya en çok ihtiyaç duyan isimler belirlenecek.

Kaynak: Haberler.com
