AVRASYA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AVRASYA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de AVRASYA oldu. Peki, AVRASYA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AVRASYA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, AVRASYA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AVRASYA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
AVRASYA SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim
AVRASYA ANKET SONUCU
Yıldırım: %46.3
İmamoğlu: %53
GERÇEK SONUÇ
Yıldırım: %44.99
İmamoğlu: %54.21
2019 Ankara Yerel Seçim
AVRASYA ANKET SONUCU
Özhaseki: %45.6
Yavaş: %51.6
GERÇEK SONUÇ
Özhaseki: %47.13
Yavaş: %50.93
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
AVRASYA ANKET SONUCU
Erdoğan: %44.5
İnce: %28.3
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %52.59
İnce: %30.64
2018 Genel Seçim
AVRASYA ANKET SONUCU
Cumhur: %45.9
Millet: %40.4
HDP: %13.4
GERÇEK SONUÇ
Cumhur: %53.7
Millet: %33.9
HDP: %11.7
2017 Anayasa Referandumu
AVRASYA ANKET SONUCU
GERÇEK SONUÇ
Evet: %51.41
Hayır: %48.59
2015 Haziran Genel Seçim
AVRASYA ANKET SONUCU
AK Parti: %38.94
CHP: %28.09
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %40.87
CHP: %24.96
2015 Kasım Genel Seçim
AVRASYA ANKET SONUCU
AK Parti: %40.45
CHP: %28.22
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.5
CHP: %25.32
2011 Genel Seçim
AVRASYA ANKET SONUCU
AK Parti: %41.8
CHP: %25.8
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.83
CHP: %25.98