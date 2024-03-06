Avni Talha Ucuzcu kimdir? Memleket Partisi Malatya Belediye Başkan Adayı Avni Talha Ucuzcu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Malatya Belediye Başkan Adayı Avni Talha Ucuzcu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Avni Talha Ucuzcu kimdir? Memleket Partisi Malatya Belediye Başkan Adayı Avni Talha Ucuzcu nereli? Detaylar haberimizdedir…

AVNİ TALHA UCUZCU KİMDİR?

Avni Talha Ucuzcu, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Malatya Belediye Başkan Adayıdır.