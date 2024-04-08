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Avanak Abdi konusu nedir? Avanak Abdi filmi ne anlatıyor? Avanak Abdi filmi hikayesi!

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Avanak Abdi konusu nedir? Sinemaseverlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Avanak Abdi konusu nedir? Avanak Abdi filmi ne anlatıyor? Avanak Abdi filmi hikayesi merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

AVANAK ABDİ KONUSU

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.

AVANAK ABDİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal
  • Ayşen Gruda
  • Ünal Gürel
  • Ali Şen
  • Macit Flordun
  • Necdet Yakın
  • Atilla Ergün
  • Yadigar Ejder
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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