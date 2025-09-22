ATV yayın akışı? 22 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca yayınlanacak programları heyecanla araştırıyor. Popüler dizilerden eğlenceli yarışmalara, özel içeriklerden güncel haber bültenlerine kadar birçok yapım ilgi görüyor. "Bugün ATV'de ne var?" sorusu, en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Yayın akışının detayları haberimizin devamında yer alıyor.

22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI!

ATV, gündüz kuşağında sevilen programlarıyla geniş izleyici kitlesine ulaşırken, akşam saatlerinde yayınladığı etkileyici dizilerle de öne çıkıyor. Gün boyunca sunduğu çeşitli içeriklerle her yaş ve zevke hitap etmeye devam ediyor.

Kahvaltı Haberleri - 08:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert - 10:00

ATV Gün Ortası - 13:00

Gözleri Karadeniz 3. Bölüm - 14:00

Esra Erol'da - 16:00

ATV Ana Haber - 19:00

- 19:00 Aşk ve Gözyaşı 1. Bölüm - 20:00

Can Borcu 25. Bölüm - 22:45

Gözleri Karadeniz 3. Bölüm - 01:40

Kardeşlerim - 04:00

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşinin vefatının ardından kızı Doğa ile zorlu bir sürece girer. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik döneminin getirdiği öfke ve isyanla Mehmet'i zor durumda bırakır. Aralarındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle en üst noktaya ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz gibi görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde büyük bir sarsıntı yaşar. Handan, kocasının sadakatsiz olabileceği düşünceleriyle mücadele ederken, gelen beklenmedik bir telefon hayatını tamamen değiştirir.

Kızını korumaya çalışan Mehmet ile eşinin peşinden giden Handan'ın yolları, dramatik ve sürprizlerle dolu bir karşılaşmayla kesişir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar.

İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.