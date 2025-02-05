ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 5 Şubat ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 5 Şubat Çarşamba ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2006 yılında sırra kadem basan Menekşe Güven'in son görüldüğü adres ağabeyinin yaşadığı sokakta çıktı. Ekip, iddialarının yöneldiği ağabey Şehvan Güven ile bahsi geçen adrese gitti. Menekşe Güven'in ikametinin o adrese nasıl alındığı konuşuldu.

Dünkü yayında Menekşe'nin Irak'ta evlendiğini duyduğunu söyleyen Şehvan Bey'in yeğeni yayına bağlandı. Yeğen, Menekşe'nin polis memuruyla beraberlik yaşadığını, Ali Şakar'ın da bunu öğrenip Menekşe'ye eziyet ettiğini anlattı. İddiaları yalanlayan Ali Şakar, Şehvan ve ailesinin parasını yediğini söyledi.

İzleyici, İranlı olduğunu ama babasının Azeri olduğunu bu sebeple Türkçe bildiğini açıkladı. İzleyici, "Gülşen adında bir kadın 8 yıldır İran'da yaşadığını, ilk eşiyle büyük bir kavga ettiğini, darp edildiğini, gözünü açtığında kendisini Irak'ta bulduğunu, söyledi" açıklamasında bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)