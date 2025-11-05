Atlas Okyanusu'nda 1,7 ton uyuşturucu madde taşıyan denizaltı ele geçirdi

Portekiz polisi, Atlantik Okyanusu'nda düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda Güney Amerikalı dört mürettebatın yakalandığını duyurdu. Teknedeki şüphelilerden ikisinin Ekvador, birinin Venezuela ve birinin Kolombiya vatandaşı olduğu, tamamının Azor Adaları'nda çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildiği açıklandı.

"ÖRGÜT ULUSLARARASI BİR YAPIYA SAHİP"

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı Vítor Ananias, farklı uyruklara sahip kişilerin, örgütün uluslararası bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

İSTİHBARAT SONRASI DEV OPERASYON

Lizbon merkezli Deniz Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC), kısa süre önce Avrupa'ya uyuşturucu madde taşımayı planlayan bir suç örgütünün denizaltı hazırlığında olduğu yönünde istihbarat aldıklarını bildirmişti. Bu bilginin ardından Portekiz donanmasına ait bir gemi, Lizbon'un yaklaşık 1.000 deniz mili (1.852 kilometre) açığında şüpheli tekneyi tespit etti. Operasyona İngiltere Ulusal Suç Dairesi (NCA) ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) de destek verdi.

Donanma yetkilileri, kötü hava koşulları ve teknenin zayıf yapısı nedeniyle geminin limana çekilemediğini, bu nedenle açık denizde battığını açıkladı. Ananias, teknedeki koşulların son derece zorlu olduğuna dikkat çekerek, "Sıcaklık, yakıt buharı ve yüksek dalgalarla geçen günler son derece tehlikelidir. 15-20 gün sonra tek isteğiniz oradan kurtulmaktır." dedi.

ASKERİ OPERASYONLARI ARTIRDI

Portekiz polisi, son yıllarda yarı batık teknelerle yapılan kaçakçılık girişimlerinin arttığını bildirdi. Mart ayında da 6,5 ton uyuşturucu madde taşıyan bir başka denizaltı, Lizbon'un 1.200 deniz mili açığında ele geçirilmişti. Öte yandan, ABD yönetimi, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik askeri operasyonlarını artırıyor. Geçen hafta düzenlenen bir hava saldırısında üç kişi hayatını kaybetmiş, operasyonlar uluslararası hukuk tartışmalarına ve Latin Amerika ülkelerinin tepkisine yol açmıştı.