Haberler

Ateşkese Türkiye'den ilk yorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında sağlanan 15 günlük geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Açıklamada, mutabakatın sahada tam olarak uygulanması ve tüm tarafların anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bölgede tırmanan gerilimin ardından taraflar arasında sağlanan geçici ateşkes kararına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. 

Diplomatik kaynaklardan paylaşılan metinde, silahların susması yönünde atılan adımın önemine dikkat çekilerek, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

PAKİSTAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."

500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

