ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları yok mu, Ateş Kuşları final mi yaptı, araştırıldı.

ATEŞ KUŞLARIFİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır? Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir? Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.

ATEŞ KUŞLARI YOK MU?

Ateş Kuşları 54. bölümü ile final yaptı.