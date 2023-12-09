ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşlarına dair Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Sorusu, merak edilmekte ve birçok izleyici tarafından araştırılmakta. Peki, Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi?

Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi?

Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Sorusu, son zamanlarda dizinin izleyicileri tarafından araştırılmakta ve merak edilmekte. Ateş Kuşları Her Cuma ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ateş Kuşları Hüma'sı Leyla İrem Salman'ın akıbeti merak edilmekte. Peki, Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi?

ATEŞ KUŞLARI HÜMA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ateş Kuşları dizisinden Lilya İrem Salman ayrıldı. Senaryo gereği rolünün bitmesi üzerine Leyla İrem Salman Ateş Kuşları dizisine veda etti. Daha sonrasında Hüma morga kaldırıldı. Ateş Kuşları dizisi fragmanında Hüma ölerek diziye veda etti.

LİLYA İREM SALMAN KİMDİR?

İstanbul doğumlu güzel oyuncu 1999 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Fettah Tamince Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde okuyan Salman, lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.