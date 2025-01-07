İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında birçok kişi gözaltına alınmaya devam ediyor. Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir?

ATAKAN YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Oyuncu Atakan Yılmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yılmaz gözaltına alındı.

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Atakan Yılmaz, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde rol alan 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada da geniş bir kitleye hitap ediyor.