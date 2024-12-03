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Asteroit saat kaçta geçecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Asteroit saat kaçta geçecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?
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NASA, büyüklüğü bir stadyumu aşan ve saatte 44 bin 1 kilometre hızla hareket eden dev bir asteroitin Dünya'nın yakınından güvenli bir mesafede geçeceğini açıkladı. Peki, asteroit saat kaçta geçecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi (CNEOS) tarafından "potansiyel tehlikeli" olarak sınıflandırılsa da, bu geçişin herhangi bir risk oluşturmadığı araştırmacılsr tarafından net bir şekilde vurgulanıyor.Peki, asteroit saat kaçta geçecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

ASTEROİT SAAT KAÇTA GEÇECEK?

Bu gece gerçekleşecek olan gökyüzü olayını kaçırmak istemeyenler için, Virtual Telescope Project adlı organizasyon, olayı 3 Aralık 2024'te saat 21:30 itibarıyla canlı yayınlayacak. İtalyan astrofizikçi Gianluca Masi'nin liderliğindeki proje, asteroitin en parlak ve Dünya'ya en yakın olduğu anları gösterecek.

The Virtual Telescope Project kaynağında ise asteroit geçiş saati 22.00 olduğu ifade ediliyor.

Bu büyüklükteki bir asteroit, genellikle her 5 ila 10 yılda bir Dünya'ya yakın geçiş yapıyor. Ancak, gerçek bir tehlike oluşturma ihtimali son derece düşük. Üniversite astronomları, bu tür büyük cisimlerin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yılda yaklaşık 1/300.000 olduğunu belirtiyor.

Dünyamızın yakınında gerçekleşecek gökyüzü olayını Virtual Telescope Project'in resmi web sitesi ve YouTube kanalından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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