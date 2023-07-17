Asset ne demek? Asset anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Asset, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Asset ne demek? Asset anlamı ne? İşte, Asset kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asset kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asset anlamı ne? Asset ne demek?
ASSET NE DEMEK?
{i} varlık
{i} değerli bir nitelik/erdem/beceri
{i} değerli şey
değerli bir nitelik
(Ticaret) paraya çevrilebilir servet, kazanç
(Ticaret) malvarlığı (Ticaret) mal varlığı