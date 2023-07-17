Üye Girişi
Haberler

Asset ne demek? Asset anlamı ne?

Gündem Haberleri

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Asset, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Asset ne demek? Asset anlamı ne? İşte, Asset kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asset kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asset anlamı ne? Asset ne demek?

ASSET NE DEMEK?

{i} varlık

{i} değerli bir nitelik/erdem/beceri

{i} değerli şey

değerli bir nitelik

(Ticaret) paraya çevrilebilir servet, kazanç

(Ticaret) malvarlığı (Ticaret) mal varlığı

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title