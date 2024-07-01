Aslı Hünel neden yok? Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı mı?

Başarılı şarkıcı Aslı Hünel, uzun zamandır sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi yarışmasından ailesiyle yeterince zaman geçiremediği gerekçesiyle ayrıldı. Aslı Hünel neden yok? Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı mı?

ASLI HÜNEL NEDEN YOK?

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Aslı Hünel 3 sezondur sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi yarışmasında başarılı bir reytinge ulaştı. Uzun saatler süren çekimlerden dolayı zorlanan şarkıcı, yeni sezonda ekipte olmama kararı aldı. Vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle ve dinlenerek geçirmek isteyen Hünel, herhangi bir açıklama yapmadı.

YARIŞMACILARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aslı Hünel, geçtiğimiz bölümlerle birbiriyle tartışan ve kendisini dahi dinlemeyen gelinlere sinirlenerek "Ben kalkayım siz devam edin. Çok saygısızsınız. Masada bağırılmasını istemiyorum demiştim. Neyi paylaşamıyorsunuz sakin, çok ayıp. Bazı şeyleri zehir ediyorsunuz" demişti.