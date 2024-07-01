Üye Girişi
Haberler

Aslı Hünel neden yok? Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun zamandır Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasının sunuculuğunu üstlenen şarkıcı Aslı Hünel ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Peki, Aslı Hünel neden yok? Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı mı?

Başarılı şarkıcı Aslı Hünel, uzun zamandır sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi yarışmasından ailesiyle yeterince zaman geçiremediği gerekçesiyle ayrıldı. Aslı Hünel neden yok? Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı mı?

ASLI HÜNEL NEDEN YOK?

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Aslı Hünel 3 sezondur sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi yarışmasında başarılı bir reytinge ulaştı. Uzun saatler süren çekimlerden dolayı zorlanan şarkıcı, yeni sezonda ekipte olmama kararı aldı. Vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle ve dinlenerek geçirmek isteyen Hünel, herhangi bir açıklama yapmadı.

YARIŞMACILARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aslı Hünel, geçtiğimiz bölümlerle birbiriyle tartışan ve kendisini dahi dinlemeyen gelinlere sinirlenerek "Ben kalkayım siz devam edin. Çok saygısızsınız. Masada bağırılmasını istemiyorum demiştim. Neyi paylaşamıyorsunuz sakin, çok ayıp. Bazı şeyleri zehir ediyorsunuz" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Aslı Hünel Show Tv Televizyon Gündem Magazin Haberler

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title