ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 - 29 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Aralık Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Aralık Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

29 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 28.12.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.12.2022 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Turkuaz mahallesi, PSW-16 Pompa İstasyonundan TSW-31 ve TSW-32 su depolarını besleyen Q800mm ve Q500mm Ana iletim hattında oluşan arızanın giderilebilmesi için, 28.12.2022 tarihinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz mahallesi, Yapracık Köyü, Orhun Mahallesi Çankaya Üniversitesi, Polis Kontrol Noktası, Yol kenarı Denetim İstasyonu

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 28.12.2022 08:45:00

Tamir Tarihi: 28.12.2022 19:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ GENELİNDE BAŞKENT ELEKTRIK ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR BİLGİNİZE SUNARIZ

Etkilenen Yerler: YUKARI AŞAĞI EMİRLER YENİ MAHALLELERİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 28.12.2022 08:15:00

Tamir Tarihi: 28.12.2022 21:00:00

Detay: Çokören Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen 500 lük ana isale hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yenihisar Mahallesi, Malıköy ve Ihlamurkent sitesi tamamı