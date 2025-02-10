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ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Şubat Elmadağ, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Şubat Elmadağ, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Elmadağ, Sincan, Çubuk su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.02.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 10.02.2025 20:30:00

Detay: ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BASKANLIĞİ TARAFINDAN 10.02.2025 PAZERTESİ GÜNÜ ŞAHİN TEPESİ SU DEPOSU MANEVRA ODASI BORU DEGİŞİMİ NEDENİYLE ŞAHİN TEPESİ SU DEPOSUNDAN SU ALAN KURTULUŞ VE TATLICA MAHALLESİ BİR KISMI ABONEMİZDE SAAT 08:00 DAN AKSAM SAAT 20:00 KADAR SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.VERİLEN RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ABONELERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAH TATLICA MAH BİRKISMI

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.02.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.02.2025 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi gökçek mahallesi 361 sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: gökçek mahallesi tamamı.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.02.2025 11:40:00

Tamir Tarihi: 10.02.2025 17:00:00

Detay: Y.BEYAZIT MAHALLESİ İZZET BEGOVİÇ CADDESİNDE OLUŞAN 100LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ İZZET BEGOVİÇ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

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