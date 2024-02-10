Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma (ASAL) bünyesinde yer alan askerlik şubeleri, teşkilatın en küçük birimi durumundadır. 1886 yılından itibaren Kolordularda asker alma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur. Askerlik şubesi hafta sonu açık mı? ASAL mesai saatleri 2024!

ASKERLİK ŞUBESİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Askerlik Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Askeralma teşkilatının en küçük birimidir.

Askerlik işlemleri sadece hafta içi gerçekleştirilir ve cumartesi de dahil olmak üzere hafta sonu hizmete kapalıdır.