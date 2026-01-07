'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Aydın'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 22 yaşındaki kadın yakalanıp, tutuklandı.
- 22 yaşındaki Dilara A., 65 yaşındaki bir erkeğin banka hesabından 1,5 milyon lirayı kendi hesabına aktardı.
- Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
- Dilara A., polis tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.
Aydın'da yaşayan Dilara A. isimli kadın, iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı 65 yaşındaki erkeğin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi.
1,5 MİLYON LİRAYI KENDİ HESABINA AKTARDI
22 yaşındaki kadın, ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.