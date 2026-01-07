'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Aydın'da yaşayan Dilara A. isimli kadın, iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı 65 yaşındaki erkeğin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi.

1,5 MİLYON LİRAYI KENDİ HESABINA AKTARDI

22 yaşındaki kadın, ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.