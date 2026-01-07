Haberler

'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Güncelleme:
Aydın'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 22 yaşındaki kadın yakalanıp, tutuklandı.

  • 22 yaşındaki Dilara A., 65 yaşındaki bir erkeğin banka hesabından 1,5 milyon lirayı kendi hesabına aktardı.
  • Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
  • Dilara A., polis tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Aydın'da yaşayan Dilara A. isimli kadın, iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı 65 yaşındaki erkeğin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi.

1,5 MİLYON LİRAYI KENDİ HESABINA AKTARDI

22 yaşındaki kadın, ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İyi olmuş adama, torunu yaşındaki genç kıza sulanırsa olacağı budur ..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kendi hesabına aktarmış. Uyanık ya..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

