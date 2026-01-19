Haberler

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı
Aşirete gelin giden doktor, düğünde takılan altınları "Klinik parası üstünde olunca kızlar" notuyla paylaştı. Doktorun bu görüntüleri geniş yankı uyandırdı.

  • Bir doktorun aşiret düğününde takılan altınlar sosyal medyada viral oldu.
  • Doktor gelin, 'Klinik parası üstünde olunca kızlar' notuyla altınların ağırlığını taşıyamadığını paylaştı.
  • Sosyal medya kullanıcıları düğünlerde takılan altınların miktarına yönelik yorumlar yaptı.

Aşirete gelin giden bir doktorun düğününde takılan altınlar sosyal medyada dikkat çekti. Gelin, üzerindeki altınların ağırlığını taşıyamadığı anları paylaşarak kısa sürede viral olan bir gönderiye imza attı.

"KLİNİK PARASI ÜSTÜNDE OLUNCA KIZLAR" NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımında "Klinik parası üstünde olunca kızlar" notunu düşen doktor gelinin videosu, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Altınların fazlalığı ve yapılan esprili yorum, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntüler sonrası birçok kullanıcı paylaşımı mizahi bulurken, bazıları da düğünlerde takılan altınların ulaştığı boyuta dikkat çekti.

Yorumlar (1)

Alkurt Asena:

Kara para nasıl aklanir, ben bu hirtlarla kardeş olamam..Simsek gör lutfen al altinlari fakir halka dagit

