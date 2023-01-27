Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Asım Balcı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Asım Balcı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Asım Balcı kimdir? Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Asım Balcı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Asım Balcı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Asım Balcı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Asım Balcı kimdir? Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Asım Balcı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ASIM BALCI KİMDİR?

Doç. Dr. Asım Balcı, (d. 1971, Osmancık, Çorum) Türk bürokrat ve siyasetçi, Altındağ belediye başkanıdır. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisansını Kentucky Üniversitesi'nde tamamlamış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktorasını bitirmiştir.

Muğla Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapmıştır, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın danışmanı olmuştur. 2007-2010 yılları arasında Türksat A.Ş. de yöneticilik yapmıştır. 2010-2013 yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. 2013-2014 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapmış, 2 Mayıs 2014 - 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. 2019 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olup Altındağ belediyesi başkanı seçilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir, evli ve 2 çocuk babasıdır.