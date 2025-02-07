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ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 8-9 Şubat Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 8-9 Şubat Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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ASAT Kepez, Muratpaşa, Alanya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Şubat 2025 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Şubat Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 8 Şubat günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİSİ 8 ŞUBAT

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 8-9 Şubat Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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