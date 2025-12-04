Haberler

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bir asansör montajcısının, test sırasında asansör kabininin altında beklediği anları sosyal medya hesabından paylaşması tartışma yarattı. Montajcı, montajını tamamladıkları projede asansörün çalışmasını test ederken çektiği videoda, "Bir projenin sonuna daha geldik, elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Görüntüde ciddi iş güvenliği ihlali bulunduğunu görünen olaya tepki yağdı.Yüksek risk taşıyan testin çalışan için hayati tehlike oluşturduğunu söyleyen bir çok kişi, montajcının neden koruyucu önlem almadan asansör altında beklediğini sorguladı.

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Gelen yorumlara yanıt veren montajcı ise, "Emniyetli çalışıyoruz kardeş, görüntüye takılmayın" diyerek eleştirilere karşılık verdi.

Şahan Kartal
Haberler.com / Yaşam
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Asansör montajcısı bilsin Azrail şaka yapmaz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Giden gidene! Süper Lig'de 14 haftada 12 antrenörle yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Husumetlileri kurşun yağdırdı, oğlu yanında izledi

Husumetlileri kurşun yağdırdı, Oğlu yanında izledi
Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Arabayı hurdaya çevirip, 20 dolar bırakan adamın videosu viral oldu

Arabayı hurdaya çevirdi, bıraktığı para olayın önüne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.