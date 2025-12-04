Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!
İstanbul'da bir asansör montajcısının, test sırasında asansör kabininin altında beklediği anları sosyal medya hesabından paylaşması tartışma yarattı. Montajcı, montajını tamamladıkları projede asansörün çalışmasını test ederken çektiği videoda, "Bir projenin sonuna daha geldik, elhamdülillah" ifadelerini kullandı.
Görüntüde ciddi iş güvenliği ihlali bulunduğunu görünen olaya tepki yağdı.Yüksek risk taşıyan testin çalışan için hayati tehlike oluşturduğunu söyleyen bir çok kişi, montajcının neden koruyucu önlem almadan asansör altında beklediğini sorguladı.
Gelen yorumlara yanıt veren montajcı ise, "Emniyetli çalışıyoruz kardeş, görüntüye takılmayın" diyerek eleştirilere karşılık verdi.