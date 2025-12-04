Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Görüntüde ciddi iş güvenliği ihlali bulunduğunu görünen olaya tepki yağdı.Yüksek risk taşıyan testin çalışan için hayati tehlike oluşturduğunu söyleyen bir çok kişi, montajcının neden koruyucu önlem almadan asansör altında beklediğini sorguladı.

Gelen yorumlara yanıt veren montajcı ise, "Emniyetli çalışıyoruz kardeş, görüntüye takılmayın" diyerek eleştirilere karşılık verdi.