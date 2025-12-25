Artık trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak
11. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle trafik kurallarında da ciddi değişiklikler oldu. Artık trafikte yaşanan tartışma sırasında aracından inerek bir başka aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiler iki yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
- Trafikte aracından inerek başka bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.
- Trafikte bir aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak.
Trafikte yaşanan tartışma ve kavgalara yönelik yeni yasa düzenlemesi yürürlüğe girdi.
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayata geçirilen düzenlemeye göre, trafikte yaşanan tartışmalar sırasında aracından inerek bir başka aracı durduran, hareket etmesini engelleyen hapis ceza alacak.
5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR
Yasa düzenlemesinde, bu yaptırım için, "Hukuka aykırı bir davranışla, kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halinde iken durduran bir kişi, bir yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" denildi.