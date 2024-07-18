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Arnavutköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Arnavutköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

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Arnavutköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Arnavutköy, İstanbul'un kuzeybatısında yer alır. Doğal güzellikleri ve geniş ormanlık alanları ile bilinir. Arnavutköy'e gidecek olan vatandaşlar Arnavutköy İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Arnavutköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Arnavutköy harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Arnavutköy hangi yakada? Arnavutköy, İstanbul'un kuzeybatısında yer alır. Doğal güzellikleri ve geniş ormanlık alanları ile bilinir. Arnavutköy'e gidecek olan vatandaşlar Arnavutköy İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Arnavutköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? Yanıtı...

ARNAVUTKÖY HANGİ YAKADA?

Arnavutköy, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. İstanbul'un kuzeybatısında yer alan Arnavutköy, doğal güzellikleri ve geniş ormanlık alanları ile bilinir. İlçede yer alan Terkos Gölü ve çevresindeki ormanlar, doğa yürüyüşleri ve piknikler için popüler mekanlardır. Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın bu ilçede yer alması, Arnavutköy'ün stratejik önemini artırmıştır.

Arnavutköy, tarihi açıdan da zengin bir geçmişe sahiptir. Osmanlı döneminden kalma tarihi köyler ve su kemerleri ile doludur. İlçede yer alan Durusu ve Hadımköy gibi bölgeler, hem tarihi hem de modern yaşamın izlerini taşır. Son yıllarda hızla gelişen konut projeleri ve altyapı yatırımları ile dikkat çeken bir bölgedir.

ARNAVUTKÖY HARİTADA NEREDE?

İstanbul Arnavutköy'ün haritadaki konumu şu şekildedir:

Arnavutköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Arnavutköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

ARNAVUTKÖY NEREDE?

İstanbul'un kuzeyinde yer alan Arnavutköy, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim yeri olan ilçe, Cumhuriyet döneminde de gelişimini sürdürmüştür. Özellikle son yıllarda İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte büyük bir gelişme kaydetmiştir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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