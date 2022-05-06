Arka Sokaklar Sedef kim, gerçek adı nedir? Sedef kaç yaşında, nereli?
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Arka Sokaklar dizisinin karakterleri arasında yer alan Sedef karakteri hakkında Arka Sokaklar Sedef kim, gerçek adı nedir? Sedef kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sedef, ortak olduğu Gazi'nin Yeri'nin açılışını yapmaktadır. Açılışa Hakan da gelmiştir. Güzel geçen gece zabıta baskınıyla son bulur. Sedef eve gitmeyeceğini ve mekanda kalacağını söyler. Hakan da ona eşlik eder. Sabah olunca Arda ve Tunç Gazi'nin Yeri'ne gelirler ve onları sarmaş dolaş uyurken bulurlar.
Arka Sokaklar Sedef kim, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncular ve karakterler merak ediliyor. Sevilen dizideki Sedef karakterini canlandıran isim dikkat çekti. Arka Sokaklar Sedef kim, gerçek adı nedir? Sedef kaç yaşında, nereli? İşte Sedef'e dair bilgiler...
ARKA SOKAKLAR SEDEF KİMDİR?
Arka Sokaklar dizisinde Sevgi Koç tarafından canlandırılan karakter. (623-)
En belalı kadın tiplerdendir. Cemal, Ezgi, Aslı ve Emre'ye bela olmuştur. Ekibin Gazi'de yeni ortağı olmuştur. Hakan ile ilişkisi başlamıştır.
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