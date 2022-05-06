Arka Sokaklar Sedef kim, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncular ve karakterler merak ediliyor. Sevilen dizideki Sedef karakterini canlandıran isim dikkat çekti. Arka Sokaklar Sedef kim, gerçek adı nedir? Sedef kaç yaşında, nereli? İşte Sedef'e dair bilgiler...

ARKA SOKAKLAR SEDEF KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisinde Sevgi Koç tarafından canlandırılan karakter. (623-)

En belalı kadın tiplerdendir. Cemal, Ezgi, Aslı ve Emre'ye bela olmuştur. Ekibin Gazi'de yeni ortağı olmuştur. Hakan ile ilişkisi başlamıştır.

Haberler.com - Gündem