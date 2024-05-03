Arka Sokaklar dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar final mi yapıyor? Arka Sokaklar bitiyor mu 2024?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba ve ekip Mesut'un yerini bulmaya çalışır. Mesut ise kendisiyle uğraşan herkesin karşısına çıkar ve intikam alır. Rıza Baba, Mesut'u bulamadığı her saniye sinirlenir. Mesut daha fazla dayanamaz ve Tunç'un karşısına çıkar. Karşısında babasını gören Tunç duygularına yenik düşer ve ağlamaya başlar. Baba oğul beraber ağlarlar.

Arka Sokaklar finali hakkında henüz açıklama yapılmadı.