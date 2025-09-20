Haberler

Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu
Haber Videosu

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında efsane karakter Ali geri dönerken, Hüsnü Komiser'i vurduğu anlar izleyicileri şaşırttı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar, yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri şaşırttı. Fragmanda, dizinin unutulmaz karakterlerinden Ali'nin geri döndüğü görülüyor. Ancak dönüş sahnesi, izleyiciler için büyük bir şok içeriyor.

HÜSNÜ KOMİSERİ VURUYOR

Yayınlanan görüntülerde Ali'nin, yıllardır dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Komiser'i vurduğu anlar dikkat çekti. Bu sahne, dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu

İZLEYİCİ MERAKLA BEKLİYOR

Arka Sokaklar'ın gelecek hafta yayınlanacak bölümünde bu olayın nasıl gelişeceği ve Hüsnü Komiser'in akıbeti şimdiden merak konusu oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Televizyon
Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş

Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBozkurt:

Ne kadar önemli bir konu

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

1000 Bölümü görmeden bitmez sanırım

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

millet çoktan yarı yaşında eyt den emekli olmuş onlar hala çalışıyor herhalde düşük maaş almamak için emekli olmuyorlar. emekli maaşları düzeltilsin yoksa gidecekleri yok gençlere yer açılsın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Sırf izleyici istiyor diye devam eden, senaryoyu değiştiren, oyuncu alıp çıkaran berbat ötesi bir dizi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un genel kurula girerken söyledikleri olay oldu

Genel kurula girerken söyledikleri olay oldu
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.