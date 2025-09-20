Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar, yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri şaşırttı. Fragmanda, dizinin unutulmaz karakterlerinden Ali'nin geri döndüğü görülüyor. Ancak dönüş sahnesi, izleyiciler için büyük bir şok içeriyor.

HÜSNÜ KOMİSERİ VURUYOR

Yayınlanan görüntülerde Ali'nin, yıllardır dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Komiser'i vurduğu anlar dikkat çekti. Bu sahne, dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

İZLEYİCİ MERAKLA BEKLİYOR

Arka Sokaklar'ın gelecek hafta yayınlanacak bölümünde bu olayın nasıl gelişeceği ve Hüsnü Komiser'in akıbeti şimdiden merak konusu oldu.