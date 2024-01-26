Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 26Ocak Cuma akşamı 661'inci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin, ailesine pusu kuran çete liderine ateş püskürüyor!

Başak, ağır yaralı olarak hastaneye getiriliyor. Engin, ailesine pusu kurulmasının intikamını almak için harekete geçiyor. Yasadışı bahis çetesinin lideri Andaç, yurtdışına kaçmak için planlar yapıyor.

Ekip ise, onu durdurmak için kullandığı motosiklet çetesinin peşine düşüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arda, yaptıklarından sonra büyük vicdan azabı duyar. Ancak Arda'nın pişmanlığı bir işe yaramaz ve açığa alınır. Kimliğini ve silahını teslim eden Arda yargılanır. Polislikten uzaklaşan Arda'nın kendine zarar vermesinden korkulur.