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Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 26Ocak Cuma akşamı 661'inci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin, ailesine pusu kuran çete liderine ateş püskürüyor!

Başak, ağır yaralı olarak hastaneye getiriliyor. Engin, ailesine pusu kurulmasının intikamını almak için harekete geçiyor. Yasadışı bahis çetesinin lideri Andaç, yurtdışına kaçmak için planlar yapıyor.

Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Ekip ise, onu durdurmak için kullandığı motosiklet çetesinin peşine düşüyor.

Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arda, yaptıklarından sonra büyük vicdan azabı duyar. Ancak Arda'nın pişmanlığı bir işe yaramaz ve açığa alınır. Kimliğini ve silahını teslim eden Arda yargılanır. Polislikten uzaklaşan Arda'nın kendine zarar vermesinden korkulur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Arka Sokaklar Kanal D Haberler

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