Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle!
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 6 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar'ın 696. bölümünde ekip, yasa dışı bahis çetesinin peşine düşüyor!
Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz'ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet'e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz'ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çobanspor'un Merkür retrosu ile imtihanı!
Merkür retrosunun etkisinden korkan Nazike, bazı ritüellerle evi koruma altına almaya çalışır. Astroloji işlerine pek de inanmayan Hüsnü ise Nazike'yle dalga geçer ancak üst üste başına gelenlerden sonra belki de fikri değişecektir. Mesut da Hüsnü'yle dalga geçme fırsatını asla kaçırmaz!
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
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