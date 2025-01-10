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Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle!

Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle!
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Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 6 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle!

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 696. bölümünde ekip, yasa dışı bahis çetesinin peşine düşüyor!

Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz'ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet'e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz'ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çobanspor'un Merkür retrosu ile imtihanı!

Merkür retrosunun etkisinden korkan Nazike, bazı ritüellerle evi koruma altına almaya çalışır. Astroloji işlerine pek de inanmayan Hüsnü ise Nazike'yle dalga geçer ancak üst üste başına gelenlerden sonra belki de fikri değişecektir. Mesut da Hüsnü'yle dalga geçme fırsatını asla kaçırmaz!

Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle!

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR

ARKA SOKAKLARBÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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