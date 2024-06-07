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Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü öldü mü? Şule intihar edecek mi? Örgüt, Rıza Baba ve ekibin işini zorlaştırmak için uğraşır. Emniyetin içindeki köstebek ekibi sabote etmeye çalışır. Mesut köstebeği fark eder ve dersini verir. Rıza Baba ve ekip Hüsnü'nün peşine düşer. Tüm bunlar yaşanırken Rıza Baba, Arif Müdür'ün kasetinin örgütün elinde olduğunu öğrenir ve şok olur. Peki Hüsnü'yle, Şule'ye ne oldu? Hüsnü öldü mü? Şule intihar edecek mi?

ARKA SOKAKLAR 679. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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