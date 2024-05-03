Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba ve ekip Mesut'un yerini bulmaya çalışır. Mesut ise kendisiyle uğraşan herkesin karşısına çıkar ve intikam alır. Rıza Baba, Mesut'u bulamadığı her saniye sinirlenir. Mesut daha fazla dayanamaz ve Tunç'un karşısına çıkar. Karşısında babasını gören Tunç duygularına yenik düşer ve ağlamaya başlar. Baba oğul beraber ağlarlar.



ARKA SOKAKLAR 673. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.