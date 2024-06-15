Arefe Günü sağlık ocağı açık mı sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin önceden ilgili sağlık ocaklarıyla iletişime geçerek güncel çalışma saatlerini öğrenmeleri önemlidir. AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI? Arefe Günü sağlık ocakları kaça kadar çalışıyor? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi tarihi, sağlık ocaklarının kapalı olacağı bir gündür. Bu tarih, haftasonuna denk geldiği için sağlık ocakları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeyecektir.

Sağlık ocakları genellikle yurt genelinde saat 08.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Öğle tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılır. Ancak, doktorların çalışma saatleri bazı bölgelerde esneklik gösterebilir ve farklılık gösterebilir. Bu durum, yerel sağlık yönetimlerinin ve doktorların tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık ocakları, bayram öncesinde 14 Haziran Cuma günü saat 17:00'ye kadar hizmet verecek ve bu saatten sonra kapanacaktır. Bayram sonrası ise sağlık ocakları 24 Haziran Pazartesi günü tekrar açılacaktır.