Arefe gününde okullar tatil mi, bayram arefesi okullar tatil mi? Dini bayramlarda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, eczaneler, hastane, banka ve borsa gibi birçok kurum kapalı oluyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanmasıyla öğrenciler ve velileri tatil planı için arefe günü okulların açık olup olmadığını sorguluyor. Arefe günü okullar tatil mi 2024?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normal şartlarda bayramın bir gün öncesi olan 9 Nisan Salı günü yarım gün oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izni olacağını duyurdu.

AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ 2024?

Dini bayram günlerinden 1 gün öncesi arefe günü olarak kabul edildiğinden yarım gün resmi kurumlar kapalı oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izni olacağını duyurdu. Bu karar ile birlikte kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan'da idari izinli olacak. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar gününe denk geldiğinden hafta sonu da bayram tatiline eklenecek.

Okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerine ilişki henüz resmi açıklama gelmedi.