Arda Baran Bayer'in, metro istasyonunda eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin yayılmasının ardından, görüntüleri yayınlayan gazetecileri de tehdit ettiği öğrenildi. Görüntüler kısa süre içinde X'de yayılarak gündem oldu.Peki, Arda Baran Bayer kimdir? Arda Baran Bayer tutuklanacak mı? Detaylar haberimizde...

ARDA BARAN BAYER KİMDİR?

Türkiye, Fatih'te yaşanan korkunç cinayetlerin şokunu henüz atlatamamışken, sosyal medyada "Bari onu kurtaralım" çağrısı yankı buldu. Arda Baran Bayer isimli şahsın, saplantılı bir şekilde eski kız arkadaşını metro istasyonunda bıçaklamaya teşebbüs ettiği iddia edildi. Bayer'in şiddet eğilimli davranışları bu olayla sınırlı kalmazken, gazetecilere yönelik tehdit mesajları da ortaya çıktı. Özellikle bıçaklı saldırının görüntülerini paylaşan gazetecilere "Senin kafanı keserim" şeklinde tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişmeler, toplumu derinden sarsmaya devam ediyor.