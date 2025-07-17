Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici

Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
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Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
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Karadeniz'de bir kadın esnafa tomarla para gösterip yalnızca 200 TL veren Arap turistin görüntüleri büyük tepki topladı. Kahkaha atarak kayda alınan anlar için kullanıcılar "utanç verici", "terbiyesizlik" ve "görgüsüzlük" yorumlarında bulundu.

Karadeniz bölgesinde yaşanan bir olay, sosyal medyada infial yarattı. Esnaf bir kadınla karşılaşan Arap turistin davranışı, kullanıcılar tarafından "saygısızlık" ve "alaycılık" olarak nitelendirildi.

BİR TOMAR PARA SAYIP 200 TL VERDİ

Tepki çeken görüntülerde Arap turistin cebinden bir tomar para çıkararak kadına verecekmiş gibi saydığı görülüyor. Kadın esnafın umutla izlediği bu anların ardından Arap turistin kadına yalnızca 200 TL vermesi dikkat çekti.

"ÇOK KÖTÜ GÖRÜNTÜ"

O anları kahkaha atarak kayda aldıran Arap turistin görüntüsünün altına "Karadeniz Arap kaynıyor. Çok üzücü çok", "Utanç", "Korkarım bunlar iyi günlerimiz", "İki resim var burada: birincisi görgüsüzlük, ikincisi tamahkarlık", "Çok kötü görüntü", "Arap turistin yaptığı terbiyesizlik" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com / Numan Darğın - Sosyal Medya
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Yorumlar (28)

Haber Yorumlarıgokhan cetinfag:

İşte Arabın alım gücü ve türkü n gariban yüzu

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Arabin gücünü kendin artiriyon. Insan gibi gereken fiyat yerine 10katini almaya calişirsan bir gün oda seni kandirmaya Kalkar.

yanıt12
yanıt6
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Eee Ne Var Bunda??? Uzuuun Cobanimla Soru Bunların izinde BiZ LAiK ATATÜRKÇÜ MODERN TÜRKiYESi ATAMIZIN iZiNDEYiZ ARADAKi FARK BU ViDEODA

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSAVAŞ GÜNAY:

Bence siz öncelikle fikirlerinizi yazıya dökmeyi öğrenin.

yanıt28
yanıt0
Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Ne yiyip içiyorsun laa sen... video ile laiklik atan ne alaka birisi m al derse falan kızma olur mu

yanıt11
yanıt1
Haber Yorumlarısait turk:

Birde Turk,ce yazabilseniz!ama Atatürk, kelimesi geçsin yeter değilmi?

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıCihans:

Sen atanın yolunda ile bunlar it gibi hizadaydı şimdi kim çıkardı bunları hizada sen deyiver

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Arapların görgüsüz olduklarını kanıtlamaları için para göstermelerine gerek yok. Kaldırıma oturup sofra bezinin üzerine pilav döküp elleriyle tavuk pilav yediklerine şahidim.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıyhyqxfpnh2:

ne buna eliyle yemek yenmesi çok mu ayıp bunların adetleri bu sen kaşık çatalla yersin o eliyle görgüsüzlük bunun neresinde ayrıyeten elle yemek sünnettir sana ne oluyor

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımurat:

iste neden araplari sevmedigimin bir sebebi

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme15
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