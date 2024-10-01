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Araklı Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

Araklı Belediye Başkanı kim, hangi partiden?
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Araklı Belediye Başkanı hangi partiden merak ediliyor. Siyaset gündeminin merak edilen konularından Araklı Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Araklı, Trabzon'un ilçelerinden birisi. Peki, Araklı Belediye Başkanı hangi partiden, hangi partili? Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi kimdir?

Araklı Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Siyaset gündeminin merak edilen konularından Araklı Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Araklı, Trabzon'un ilçelerinden birisi. Peki, Araklı Belediye Başkanı hangi partiden? Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi kimdir? İşte detaylar...

ARAKLI BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'dir. Hüseyin Avni Coşkun Çebi, 1961 yılında Trabzon'da doğdu. 1978 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl tıp fakültesini kazandı.

1986 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında Anadolu üniversitesi işletme fakültesinden mezun oldu. Askerliğini tamamladıktan sonra ailesinin isteği üzerine memleketi olan Trabzon'un Araklı ilçesine geldi.

1989'dan 2020 yılına kadar çoğunlukla Trabzon'un Araklı ilçesi olmak üzere Sürmene ilçesi ve Arsin ilçesinde doktorluk yaptı. Bu arada Coşkun Tıp merkezi adında Tıp Merkezi açtı, çalıştırdı. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinde ticari faaliyetlerde bulundu. 2020 Yılında çocuklarının eğitimi nedeniyle İstanbul'a taşınmak zorunda kaldı. 2020 yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcısı oldu. 2021 yılında emekli olup AK parti kurulduğu tarihten bugüne destekçisi oldu.

Eşi Zeynep Çebi Araklı AK Parti ilçe yönetim kurulunda görev yaptı. Kendisi 2007 Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Milletvekili aday adayı oldu. Daha sonra eşi Zeynep Çebi 2011 ve 2015 Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Milletvekili aday adayı oldu.

Diplomalarında ve diğer evraklarında adının Hüseyin Avni Çebi geçmesine rağmen halkın çoğunluğunun kendisini Dr. Coşkun olarak bilmesi nedeniyle adını 2023/242 – Esas – 2023/379 mahkeme kararıyla Hüseyin Avni Coşkun Çebi olarak değiştirdi. Başkan Çebi evli ve 3 çocuk babasıdır.

ARAKLI BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi AK Parti'dendir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Araklı Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Avni Coşkun Çebi yüzde 42.09 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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