Araç gereç nasıl yazılır? 'Araç gereç' anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"ARAÇ GEREÇ" ANLAMINA GELEN KELİMENİN DOĞRU YAZILIŞI HANGİSİDİR?

A: Teşhizat

C: Tehcizat

B: Tehcizat

D: Teçhizat

Cevap: