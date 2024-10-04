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Araç gereç nasıl yazılır? "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

Araç gereç nasıl yazılır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"ARAÇ GEREÇ" ANLAMINA GELEN KELİMENİN DOĞRU YAZILIŞI HANGİSİDİR?

A: Teşhizat

C: Tehcizat

B: Tehcizat

D: Teçhizat

Cevap:

Araç gereç nasıl yazılır? 'Araç gereç' anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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