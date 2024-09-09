Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi!
Ünlü televizyon programı 'Sana Değer'de Apaçi Mustafa'nın talibi ortaya çıktı. Programın son bölümünde gerçekleşen bu sürpriz gelişme, izleyicileri şaşırttı. Apaçi Mustafa'ya gelen talip, programın ilgi odağı oldu.
Ünlü televizyon programı Sana Değer'in son bölümünde yaşanan sürpriz gelişme, izleyicileri şaşırttı. Programın popüler isimlerinden Apaçi Mustafa'ya gelen talip, tüm dikkatleri üzerine çekti. Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! İşte detaylar...
APAÇİ MUSTAFA'NIN TALİBİ KİM OLDU?
Sana Değer programında, Apaçi Mustafa'ya diş hekimliği öğrencisi Helin talip olarak geldi.