AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav sonucu nereden öğrenilir?

"AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nin sınav takvimi doğrultusunda, vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmeye başladı. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Sonuçlar hangi sistem üzerinden ve nasıl öğrenilecek? İşte AÖF sınav sürecine dair tüm detaylar...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır.

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlar 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda, sonuçların Mayıs ayının ilk haftasında erişime açılması öngörülüyor.

AÖF VİZE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak öğrenilebilir.