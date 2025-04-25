Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav sonucu nereden öğrenilir?

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav sonucu nereden öğrenilir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 Bahar Dönemi AÖF vize sınavlarını tamamlayan öğrencilerin merakla beklediği soru: "AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?" 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan sınavların ardından gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Binlerce açıköğretim öğrencisi, sınav sonuçlarına ne zaman ulaşabileceklerini araştırıyor.

"AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nin sınav takvimi doğrultusunda, vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmeye başladı. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Sonuçlar hangi sistem üzerinden ve nasıl öğrenilecek? İşte AÖF sınav sürecine dair tüm detaylar...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır.

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav sonucu nereden öğrenilir?

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlar 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda, sonuçların Mayıs ayının ilk haftasında erişime açılması öngörülüyor.

AÖF VİZE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak öğrenilebilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.