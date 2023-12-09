Öğrenciler sınav öncesi AÖF sınavında kalem veriliyor mu? Sorusu başta olmak üzere birçok detayı merak etmekte ve internet üzerinde araştırmakta. Peki, AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri merakla bekleniyor. Üniversite öğrencilerinin online olarak eğitim aldığı AÖF'nin sınavları hakkında araştırmalar devam ediyor. AÖF sınavında kalem veriliyor mu? Sorusu da, bu kapsamda en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi?

AÖF SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

AÖF sınavına gelirken kalem, kalemtıraş ve silginizi yanınızda getirmelisiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavda öğrencilere kalem, kalemtıraş ve silgi verilmemektedir. Ayrıca Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023

Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024