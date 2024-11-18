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AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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Açık öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihlerinin ne zaman olduğu ve sınav giriş belgesinin nasıl alınacağına dair bilgiler haberimizde yer alıyor. AÖF öğrencileri, sınav tarihlerini ve giriş belgesi alma işlemlerini öğrenmek için detayları takip edebilirler.

Açık öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı büyük bir merak konusu. Her dönem olduğu gibi bu dönem de öğrenciler sınav takvimini öğrenerek hazırlıklarını planlamak istiyor. AÖF sınavlarına katılacak adaylar, sınav tarihlerinin ne zaman olduğunu, sınav yerlerini nasıl öğreneceklerini ve sınav giriş belgelerine nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, AÖF sınav takvimi!

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen akademik takvime göre, Açık öğretim Fakültesi sınav tarihleri her dönem başında duyuruluyor. Güz dönemi ara sınavları genellikle Kasım ayında, dönem sonu sınavları ise Ocak ayında yapılıyor.

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sınav tarihleri açıklandı. Güz Dönemi Ara Sınavı (vize) 07-08 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları (final) ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav yerleri açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF Sınav giriş belgesini AÖF sistemi öğrenci girişi yaparak alabilirsiniz. AÖF sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce erişime açılmaktadır. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi öğrenci otomasyonundan T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilirler. Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınav yeri, saati ve sınava gireceği dersler detaylı şekilde belirtilmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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