Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği bu soru, sınavların ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 2024 yılı AÖF sınavlarının sonuçları, genellikle sınavdan sonra kısa bir süre içinde açıklanıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği bu soru, sınavların ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 2024 yılı AÖF sınavlarının sonuçları, genellikle sınavdan sonra kısa bir süre içinde açıklanıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi veya AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden ulaşabilir. Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrenci Girişi'ne ( https://aof.anadolu.edu.tr ) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.