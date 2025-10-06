AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: 2025-2026 AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme süreci öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Binlerce AÖF öğrenci, "Kayıt yenileme ne zaman başlıyor?", "Ders ekle-sil nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. 2025-2026 akademik takvimi kapsamında, AÖF güz dönemi için kayıt yenileme tarihleri, ders seçimi ve ödeme adımları Anadolu Üniversitesi tarafından resmi olarak açıklandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı 2025-2026 akademik takvime göre, AÖF Güz Dönemi kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri 6 Ekim Pazartesi ile 17 Ekim Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında öğrenciler hem ders seçimini yapabilecek hem de kayıtlarını aktif hâle getirebilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme süreci, ders seçimi (ekle-sil) işleminin yapılması ve ardından kayıt yenileme ücretinin ödenmesiyle tamamlanacaktır. Ders seçimi yapılmadan ödeme ekranı oluşmayacağından, öğrenciler önce aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Öğrenci Otomasyon Sistemine e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yapmalı ve ders seçimlerini tamamlamalıdır.

Ders seçimi, kayıt yenileme takvimi içinde yapılmalı; işlemler, ilgili tarihin son günü saat 22.00'ye kadar tamamlanmalıdır. Bu adım tamamlanmadan yapılan ödemeler, kayıt yenileme işlemi olarak sayılmayacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF kayıt yenileme ekranı için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖF kayıt yenileme kılavuzu için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/files/aof_kilavuz/68de6e1f88287.pdf